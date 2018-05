Mancini will Italiens Team an die Weltspitze zurückbringen

Roberto Mancini hat sich hohe Ziele als neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft gesetzt. "Meine Aufgabe wird es sein, die Nationalmannschaft auf ein hohes Niveau zurückzubringen, an die Weltspitze und an die Spitze Europas", sagte der 53-Jährige am Dienstag in Florenz. Mancini war nach der Auflösung seines Vertrags bei Zenit Sankt Petersburg am Montag verpflichtet worden.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Roberto Mancini schließt Balotelli-Rückkehr nicht aus