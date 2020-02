ManCity 0:2 bei Tottenham -22-Punkte-Rückstand auf Liverpool

Manchester City verliert Tabellenführer Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League immer mehr aus den Augen. Der erste Verfolger und Titelverteidiger verlor am Sonntag den Schlager der 25. Runde bei Tottenham mit 0:2 und hat damit 22 Zähler Rückstand auf die am Samstag gegen Ralph Hasenhüttls Southampton 4:0 und in der Liga zum 16. Mal in Folge siegreich gebliebenen "Reds".

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Für Manchester City lief es nicht wunschgemäß