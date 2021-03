ManCity besiegte Hasenhüttl-Club Southampton 5:2

Manchester City ist am Mittwoch wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Tabellenführer kam in der englischen Fußball-Premier-League zu einem Heim-5:2 über Ralph Hasenhüttls Southampton und liegt damit bei einem Spiel mehr 14 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester United. Der Stadtrivale hatte am Sonntag mit einem 2:0 im direkten Duell die "Citizens"-Serie von 21 Siegen in Folge beendet.

SN/APA (AFP)/CLIVE BRUNSKILL ManCity jubelte über Heimsieg gegen Hasenhüttls Southampton