ManCity nach 2:0 über ManUnited im Liga-Cup-Finale

Manchester City hat am Mittwoch den Einzug ins Finale des englischen Fußball-Liga-Cups geschafft. Der Vizemeister gewann das Semifinale im Old Trafford gegen den Stadtrivalen Manchester United mit 2:0, die Treffer erzielten John Stones (50.) per Oberschenkel nach Freistoßflanke von Phil Foden und Fernandinho (83.) mit einem Volley im Anschluss an einen Corner. Endspiel-Gegner ist am 25. April im Londoner Wembley-Stadion Tottenham.

SN/APA (AFP)/SHAUN BOTTERILL Stones trifft zum 1:0 für City gegen United