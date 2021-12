ManCity nach knappem Heimsieg gegen "Wolves" weiter vorne

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Premier League mit etwas Glück einen Heimsieg erkämpft und die Tabellenführung verteidigt. Das Team von Trainer Pep Guardiola mühte sich am Samstag in Überzahl zu einem 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Den Siegestreffer erzielte Raheem Sterling in der 66. Minute per Elfmeter nach einer knappen Handspielentscheidung.

SN/APA/AFP/NIGEL RODDIS Auf Raheem Sterling ist vom Elfmeterpunkt Verlass