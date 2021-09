ManCity siegt bei Chelsea - United verliert, Liverpool remis

Freud und Leid in Manchester: Während Manchester City das "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Chelsea mit 1:0 für sich entschied, musste Lokalrivale Manchester United eine unerwartete 0:1-Heimniederlage gegen Aston Villa einstecken. Im Finish überschlugen sich die Ereignisse. Denn während Kortney Hause spät für die Gäste traf (88.), vergab United-Star Bruno Fernandes in der Nachspielzeit einen Elfmeter (93.).

Meister Manchester City stürzte zudem die zuvor ungeschlagenen "Blues" von der Tabellenspitze. Goldtorschütze Gabriel Jesus (54.) mit seinem ersten Treffer gegen Chelsea beendete den "Blues-Fluch" für City nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, darunter das CL-Finale. Mit dem Sieg schloss Manchester City in der Tabelle nicht nur zu Chelsea auf, sondern auch zum Stadtrivalen, bei dem Cristiano Ronaldo im vierten Pflichtspiel für United erstmals ohne Tor blieb.

Vor den Duellen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und in der Meisterschaft gegen Liverpool sowie eine Woche nach der Nullnummer im Heimspiel gegen Southampton war der Auftritt der Mannschaft von Pep Guardiola ein Fingerzeig an die Konkurrenz.

Der Erfolg von Manchester City fiel knapp aus, war aber hochverdient. City attackierte forsch, hatte 60 Prozent Ballbesitz und mehrere gute Chancen. Allein Zugang Jack Grealish hatte zwei mögliche Treffer auf dem Fuß. Chelsea andererseits fuhr zwar ambitionierte Tempo-Gegenstöße, brachte in 90 Minuten aber keinen einzigen Schuss auf des Gegners Tor zustande. Einen solchen "Nuller" hatte Chelsea in der Meisterschaft letztmals vor elf Jahren.

Tabellenführer ist Liverpool, allerdings erreichten die "Reds" auswärts gegen Brentford nur ein 3:3. Diogo Jota (31.), Mohamed Salah (54.) mit seinem 100. Tor für Liverpool und Curtis Jones (67.) trafen im neuen Community-Stadion in West-London für die Gäste. Zunächst war Brentford durch Ethan Pinnock (27.) in Führung gegangen. Nachdem Jota und Salah die Partie gedreht hatten, erzielte Vitaly Janelt (63.) den Ausgleich. Nach der erneuten Liverpool-Führung durch Jones bescherte Yoane Wissa (82.) dem Aufsteiger den umjubelten Punktgewinn. Liverpool liegt nun jeweils einen Zähler vor ManCity, Chelsea, Manchester United und Everton (2:0 gegen Norwich)