ManCity will Grealish laut Medien für mehr als 100 Mio. Euro

Der englische Fußball-Nationalspieler Jack Grealish steht kurz vor einem Wechsel innerhalb der Premier League von Aston Villa zu Meister Manchester City. Demnach soll City bereits am Freitag ein Angebot über 100 Millionen Pfund (etwa 118 Millionen Euro) für den 25-jährigen Villa-Kapitän abgegeben haben, das der Verein aus Birmingham wohl noch in dieser Woche annehmen wird. Grealish wurde am Mittwoch in Manchester gesichtet, laut Sky absolviert er donnerstags den Medizincheck.

SN/APA/LAURENCE GRIFFITHS Wohl schon bald im Dress von ManCity: Jack Grealish