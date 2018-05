Mane besorgte 300 Liverpool-Dressen für Heimatort im Senegal

Der frühere Salzburg-Offensivstar Sadio Mane hat seinen Heimatort im Senegal vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit 300 Liverpool-Dressen ausgestattet. Sie sollen den 2.000-Einwohner-Ort Bambali, in dem die Familie des 26-Jährigen immer noch lebt, während des Endspiels am Samstagabend in Kiew in Rot tauchen.

SN/APA (AFP)/LINDSEY PARNABY Mane will seinen Heimatort in Rot tauchen