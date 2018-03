ManUnited feiert 2:1 gegen Liverpool

Manchester United hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League mit einem prestigeträchtigen Sieg Rang zwei gefestigt. Der Rekordmeister kam gegen Liverpool zu einem 2:1-Heimerfolg und liegt damit fünf Punkte vor den drittplatzierten "Reds", die am Sonntag von Tottenham überholt werden könnten.

