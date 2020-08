ManUnited-Kapitän Maguire muss nach Ferien-Vorfall vor Gericht

Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire hat sich in seinem Sommerurlaub vor der griechischen Justiz verantworten müssen. Der 27-jährige englische Fußball-Nationalspieler erklärte sich am Samstag in einem Gericht auf der Insel Syros aller gegen ihn erhobenen Vorwürfe nach einem Vorfall auf Mykonos für nicht schuldig.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Auf Harry Maguire wartet nun ein Gerichtsprozess