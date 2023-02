ManUnited remisiert mit Sabitzer gegen Wöbers Leeds

Das Duell der ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Maximilian Wöber in der englischen Premier League hat keinen Sieger gebracht. Manchester United und Leeds United trennten sich am Mittwochabend im Nachholspiel der achten Runde mit 2:2. Sabitzer stand dabei aufseiten der "Red Devils" erstmals in der Startelf und zeigte eine solide Vorstellung, Wöber spielte auch in der ersten Partie nach der Entlassung von Trainer Jesse Marsch in der Innenverteidigung durch.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Marcel Sabitzer startete erstmals für Manchester United