ManUnited stoppte Liverpools Lauf mit 1:1 im Old Trafford

Liverpools Lauf in der englischen Fußball-Premier-League ist nach 17 Siegen in Folge zu Ende gegangen. Bei Manchester United mussten sich die "Reds" am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Nach neun Runden liegt Liverpool an der Tabellenspitze nun sechs Zähler vor Meister Manchester City. Das bisher enttäuschende ManUnited liegt als 13. nur zwei Punkte über der Abstiegszone.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Adam Lallana versenkt schöne Vorlage zu spätem Ausgleich für Liverpool