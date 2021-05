ManUnited und Arsenal um englisches Europa-League-Finale

Das Finale der Fußball-Europa-League könnte so wie schon vor zwei Jahren zu einer rein englischen Angelegenheit werden. Manchester United geht am Donnerstag mit einem beruhigenden 6:2-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Roma und wird sich das Ticket für das Endspiel am 26. Mai in Danzig wohl nicht mehr nehmen lassen. Im zweiten Duell (21.00/live Puls 4) will Arsenal in London die 1:2-Auswärtsniederlage gegen Villarreal wettmachen.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Manchester United steht vor Finaleinzug in EuropaLeague