Maradona rät Messi zu Nationalteam-Rücktritt

Diego Maradona hat Lionel Messi zum Karriereende in der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft geraten. In einem Interview der Zeitung "Clarin" antwortete die 57-jährige Fußball-Ikone des Landes auf die Frage, was er Messi sagen würde: "Dass er nicht mehr hingeht."

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Maradona gibt Messi einen Karriereratschlag