Maradonas Sarg im Präsidentenpalast aufgebahrt

Der verstorbene argentinische Fußballstar Diego Maradona ist im Präsidentenpalast von Buenos Aires aufgebahrt worden. Am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr (10.00 bis 20.00 Uhr MEZ) konnten die Argentinier von ihrem Idol Abschied nehmen. Staatschef Alberto Fernandez ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Der Plan, auch Maradonas Sarg so lange aufgebahrt zu lassen, wurde auf Bitten seiner Familie fallengelassen.

SN/APA (AFP)/ALEJANDRO PAGNI Argentinien und die Welt trauern um Fußball-Ikone Diego Maradona