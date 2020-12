Marcel Sabitzer wird teuerster österreichischer Fußballer der Geschichte

Um 50 Millionen Euro soll Marcel Sabitzer von RB Leipzig zu Tottenham in die englische Premier League wechseln.

"Er könnte der Mann sein, der Harry Kane und Heung-Min Son entlastet", heißt es in der "Daily Mail". Nach einem starken Saisonstart und der zeitweiligen Tabellenführung schwächelt Tottenham. Zuletzt gab es in drei Spielen keinen Sieg, gegen Crystal Palace mussten sich die Spurs mit einem Remis begnügen. Gegen Liverpool und Leicester setzte es Niederlagen.

Trainer José Mourinho habe spätestens seit den Champions-League-Duellen der Spurs gegen RB Leipzig ein Auge auf den 26-jährigen Österreicher geworfen. Im Achtelfinale warf der deutsche Red-Bull-Club die Londoner mit 1:0 und 3:0 aus dem Bewerb. Sabitzer erzielte zwei Tore beim Rückspielsieg.

Von entscheidender Bedeutung ist laut den Berichten, ob Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele Tottenham verlässt. Am 23-jährigen Franzosen zeigt der FC Barcelona Interesse. Geht er tatsächlich zu den Katalanen, sei ein Wechsel Sabitzers schon in der Wintertransferzeit sehr wahrscheinlich. Der ÖFB-Teamspieler und Leipzig-Kapitän hat einen Vertrag bis Sommer 2022.

Sabitzer wäre der teuerste österreichische Transfer der Fußballgeschichte. Bisher griff Shanghai SIPG für Marko Arnautovic am tiefsten in die Börse. Der Mittelfeldmann wechselte um 25 Millionen Euro von West Ham United in die chinesische Metropole.

Marcel Sabitzer kam 2015 zum damaligen Zweitligisten Leipzig. Er war bereits im Jahr zuvor um 2 Millionen Euro von Rapid zur deutschen Red-Bull-Filiale verkauft worden, aber zunächst an Red Bull Salzburg verliehen worden. Dabei nützte er eine Ausstiegsklausel, die nur für Auslandstransfers galt. Seit der heurigen Saison ist er Mannschaftskapitän.

Transferrekorde für Österreicher

Name von zu Ablöse Marko Arnautovic West Ham Shanghai SIPG 25 Mill. Euro Valentino Lazaro Hertha BSC Inter Mailand 22,4 Mill. Euro Marko Arnautovic Stoke West Ham 22,3 Mill. Euro Aleksandar Dragovic Dynamo Kiew Leverkusen 21 Mill. Euro Kevin Wimmer Tottenham Stoke 19,4 Mill. Euro Xaver Schlager Red Bull Salzburg Wolfsburg 15 Mill. Euro Stefan Lainer Red Bull Salzburg Mönchengladbach 12,5 Mill. Euro Hannes Wolf Red Bull Salzburg RB Leipzig 12 Mill. Euro Maximilian Wöber Ajax Amsterdam FC Sevilla 10,5 Mill. Euro Maximilian Wöber FC Sevilla Red Bull Salzburg 10,5 Mill. Euro

Quelle: transfermarkt.at

Quelle: SN