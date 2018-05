Marco Rose: "Ein Duell zweier Spielideen"

Salzburgs Meistermacher drückt im Champions-League-Duell Real Madrid gegen Liverpool seinem Trainer-Mentor Jürgen Klopp die Daumen: "Ich hoffe, dass er das Finale gewinnt. Endlich."

Erfolg schweißt zusammen. Überhaupt dann, wenn er hart erarbeitet und schon sehr lange herbeigesehnt wurde. Was Marco Rose und sein Trainer-Mentor Jürgen Klopp in der Saison 2003/04 beim FSV Mainz erlebten, gehört zu den Sternstunden dieser beiden Männer, auch wenn sie danach noch viele Erfolge feiern sollten. Gemeinsam schaffte man nach drei gescheiterten Versuchen den erstmaligen Aufstieg in die 1. deutsche Bundesliga. Ganz Mainz war aus dem Häuschen - und das Duo Klopp und Rose noch viel mehr.