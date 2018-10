Marco Rose fordert Demut und Teamgeist

Wie Fußballmeister Red Bull Salzburg in Heimspielen schier unbesiegbar wurde.

Brendan Rodgers, der Trainer von Celtic Glasgow, zeigte sich nach der Niederlage in Salzburg als fairer Verlierer. "Das bessere Team hat heute gewonnen", sagte der Gästecoach und benannte auch den größten Unterschied zwischen Red Bull Salzburg und Celtic: "Sie haben vorn mit Munas Dabbur einen herausragenden Stürmer und haben insgesamt als Mannschaft besser funktioniert als wir."

Viel Lob des ehemaligen Liverpool-Trainers, das sich vor allem Marco Rose zuschreiben lassen darf. Der 42-jährige Erfolgscoach der Bullen, inzwischen umworben von deutschen Bundesliga-Clubs, hat in der Europa League einmal mehr eine Mannschaft auf den Platz gebracht, die vor Selbstvertrauen strotzte, ein nahezu perfektes Gegenpressing spielte und damit kaum noch zu bezwingen ist. Davon zeugen 49 (bewerbsübergreifende) Heimspiele ohne Niederlage en suite, 14 Mal davon war man im Europacup erfolgreich. Recht plakativ formulierte die drückende Überlegenheit der Salzburger die schottische Tageszeitung "Daily Record" am Freitag: "Celtic bull-dozed (Anm.: planiert). Von zu viel Red Bull bekommt man Herzprobleme. Celtic verteidigte schlecht."

Dabei ging die Partie denkbar schlecht los für Red Bull Salzburg. Nach einem Patzer von Innenverteidiger André Ramalho, der sich von einem hohen Ball überraschen ließ, lagen die Bullen nach nur 95 Sekunden mit 0:1 zurück. "Das war ein Schock für uns", meinte Ramalhos Defensivpartner Marin Pongračić. Aber Salzburg hat als Team einmal mehr gut reagiert. "Wir haben sofort wieder ins Spiel gefunden, eine gute erste Hälfte gespielt und in der zweiten Hälfte dann eine bärenstarke Leistung abgeliefert", analysierte Rose sichtlich zufrieden mit der Leistung. Er sei von der Reaktion der Mannschaft auch nicht sonderlich überrascht gewesen, "weil ich weiß, dass wir gut sind und dass wir Selbstvertrauen haben".

Eine starke Ansage, die man nicht machen würde, wenn man nicht überzeugt vom richtigen Geist im Team wäre. Gleichzeitig fordert Rose aber auch Demut. "Es fühlt sich gut an, wenn man gewinnt. Auch die vielen Serien, die wir momentan haben, sind schön. Aber man muss normal mit den Dingen umgehen, sie richtig einordnen und versuchen, jeden Tag aufs Neue auf diesem hohen Niveau weiterzumachen", erklärte der Salzburg-Trainer. Er macht bei sich selbst keine Ausnahme, wie er am Freitag verriet: "Heute bin ich fünf Minuten zu spät zum Training um 9 Uhr gekommen. Das darf nicht sein. Jeder im Team muss aufpassen, am Ball zu bleiben, nicht schlampig zu werden, an den grundlegenden Dingen zu arbeiten, damit die Zusammenarbeit in einer Gruppe funktionieren kann." Die fünfminütige Verspätung kostete Rose eine Einzahlung in die Mannschaftskassa.

Vor dem Celtic-Match hatte Stürmerstar Munas Dabbur einen Medientermin nicht wahrgenommen - und zahlte ebenfalls. Vielleicht ein kleiner Mosaikstein, dass der Stürmer dann im Spiel gegen Celtic zu 100 Prozent da war, zwei Tore erzielte, darunter das 100. der Salzburger Europa-League-Geschichte. "Es ist nicht normal, dass man 49 Spiele in Folge zu Hause nicht verliert", meinte der 15-fache Saisontorschütze Dabbur, der auch bereits zum Europa-League-Auftakt gegen RB Leipzig getroffen hatte.

In der heimischen Meisterschaft hält der Israeli bei sieben Toren, ist damit Führender der Schützenliste. Platz eins gilt es für Dabbur und Tabellenführer Salzburg am Sonntag (17 Uhr) im Bundesliga-Spitzenspiel bei Sturm Graz weiter auszubauen.