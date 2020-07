Marokkaner Hakimi vor Wechsel zu Inter Mailand

Nach zwei Jahren beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich der marokkanische Nationalspieler Achraf Hakimi über die sozialen Medien vom BVB verabschiedet. Der von Real Madrid an den deutschen Vizemeister verliehene 21-Jährige steht vor dem Wechsel zu Inter Mailand. Laut der spanischen Zeitung "As" absolvierte Hakimi in Mailand am Dienstag die medizinischen Tests.

SN/APA (Archiv/AFP)/INA FASSBENDER Hakimi verabschiedete sich bereits von den BVB-Fans