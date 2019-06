Marokko bei Afrika-Cup bereits im Achtelfinale

Marokko ist beim Fußball-Afrika-Cup in Ägypten nach dem zweiten Gruppenspiel ins Achtelfinale vorgestoßen. Die Nordafrikaner schlugen die Elfenbeinküste am Freitag in Kairo mit 1:0 und sicherten sich damit den Aufstieg. Youssef En-Nesyri erzielte in der 23. Minute den einzigen Treffer der Partie. Marokko untermauerte seine Anwärterschaft auf den Titel mit einer starken Leistung.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Marokkos Youssef En-Nesyri traf gegen die Elfenbeinküste