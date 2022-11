Marokko bei WM ohne Stürmer Harit

Marokko muss bei der Fußball-WM in Katar einen seiner Top-Stürmer ersetzen. Amine Harit von Olympique Marseille hat am Wochenende in der französischen Ligue 1 gegen AS Monaco eine Verletzung der Kreuzbänder im linken Knie zugezogen und musste für die WM absagen. Statt des ehemaligen Stürmers von Schalke 04 nominierte Teamchef Walid Regragui Anass Zaroury von Burnley nach.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Harite musste für WM absagen