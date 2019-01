Marquinho überzeugte Baric

7. Jänner 1994: Beim Wiener Stadthallenturnier hatte Neuzugang Marquinho seinen ersten Auftritt für Austria Salzburg. Der Brasilianer wurde fürs Frühjahr verpflichtet.

Platz sieben, das war nicht ganz das, was sich Austria Salzburg vom Auftritt am Wiener Parkett erhofft hatte. Den Turniersieg holte sich Austria Wien mit Hallenkönig Peter Stöger. Bei den Salzburger wurde das Thema rasch abgehakt und der Fokus wieder auf die Frühjahrsvorbereitung und das bevorstehende UEFA-Cup-Duell mit Eintracht Frankfurt gelegt.

Im Hinblick auf die großen Herausforderungen war die erste Verstärkung verpflichtet worden. Heute undenkbar, aber damals konnte eine Neuer seine Premiere tatsächlich in der Halle geben. Marco Marquinho, wie er tatsächlich hieß, überzeugte Trainer Otto Baric. "Mit ihm werden wir noch viel Freude haben", prophezeite der Coach.

Sonst war Anfang Jänner 1994 noch vieles in Schwebe: Ein neuer Stürmer, angeblich ein Kroate oder ein Rumäne? Das Wintertrainingslager in Portugal oder in Belgien? Das Heimspiel gegen Frankfurt in Lehen oder in Wien? Das erste Spiel daheim oder - wie es sich die Salzburger wünschten - auswärts?

Quelle: SN