Marsch: Erstes Tor gegen Lok "sehr wichtig"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat vor dem Champions-League-Spiel bei Lok Moskau noch einmal die Bedeutung eines Sieges unterstrichen. Mit einem vollen Erfolg sei die Aussicht zumindest auf den Sprung in die Europa League gegeben, merkte der Amerikaner am Montagabend beim virtuellen Pressetermin an. Angriff alleine sei aber nicht das Motto: "Das wichtigste Thema sind die Gegentore, wir hatten in der Champions League zu viele in den letzten Spielen."

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Salzburg-Trainer Jesse Marsch