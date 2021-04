Marsch macht Red Bull Salzburg vor dem Rapid-Match heiß: "Sind bereit für großen Kampf"

Schon die zweite Runde der Meistergruppe könnte eine Vorentscheidung im Titelkampf bringen. Gewinnt Tabellenführer Salzburg auch beim ersten Verfolger Rapid, dann droht ein Alleingang.

Vom Titel in der Fußball-Bundesliga darf man schon auch träumen, das ist erlaubt, hatte Rapid-Trainer Didi Kühbauer nach dem 8:1-Kantersieg vor einer Woche in Wolfsberg zum Start der Meistergruppe gemeint. Seit 2008 träumt Rapid jetzt schon von einem Titelgewinn, kam aber nie mehr an Red Bull Salzburg vorbei. Zehn Mal holten sich die Salzburger in der Folge den Titel, wurden noch zwei Mal hinter Sturm Graz und Austria Wien Vizemeister. Rekordmeister Rapid wartet noch immer auf den 33. Meistertitel. Dieser ...