Marsch macht Red Bull Salzburg zum Bollwerk: Mischung aus Taktik und Mentalität stimmt

Red Bull Salzburg hat in der Winterpause die Hausaufgaben gemacht. Die Defensive präsentierte sich zum Saisonauftakt als Bollwerk.

Die richtigen Prüfsteine in der Fußball-Bundesliga und in der Europa League warten auf Serienmeister Red Bull Salzburg zwar noch, aber mit dem Saisonauftakt 2021 konnte Trainer Jesse Marsch mehr als zufrieden sein. Nicht nur, weil die Bullen die ersten beiden Spiele in der Liga souverän gewannen, sondern auch, weil der Tabellenführer auch zwei Mal ohne Gegentreffer geblieben ist. Dabei eigentlich nur eine Torchance zugelassen hat. Es wird daher auch für den Außenseiter aus Hartberg am Samstag schwierig, das Bullen-Bollwerk ins ...