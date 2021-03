Marsch offenbar Trainerkandidat bei Celtic Glasgow

Salzburg-Trainer Jesse Marsch ist am Mittwoch in einem Bericht auf der BBC-Website mit dem Trainerjob beim entthronten schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow in Verbindung gebracht worden. Er habe von diesbezüglichen Spekulationen gehört, sagte der US-Amerikaner. "Das ist eine Ehre für mich."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Salzburg-Coach Marsch gilt als Trainerkandidat bei Celtic