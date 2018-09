Mateschitz: Keine Stallorder bei EL-Duell Salzburg - Leipzig

Beim brisanten Europa-League-Gruppenduell zwischen Österreichs Fußball-Meister Salzburg und dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig wird es vom gemeinsamen Hauptsponsor Red Bull keine Stallorder geben. "Der Bessere soll gewinnen", sagte Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz dem Magazin "Sport Bild" (Mittwoch). Er freue sich total über diese Auslosung, erklärte der 74-Jährige.

Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wies ebenso alle Gedanken an mögliche Absprachen von sich: "Allein der Gedanke an Absprachen zwischen zwei Vereinen ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Wir sind im Sport, da gilt Fairplay", erklärte Mintzlaff dem Magazin.

Die beiden Teams treffen am 20. September (21.00 Uhr) in Leipzig zum Gruppe-B-Auftakt aufeinander. Das Rückspiel in Salzburg am 29. November (18.55) geht in der vorletzten Runde über die Bühne. Die restlichen Gruppengegner sind Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

Quelle: Apa/Dpa