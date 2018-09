Mateschitz über Red-Bull-Stallduell: "Ich freue mich total"

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz sieht im direkten Duell der beiden Fußballclubs des Konzerns in der Europa League "eine Super-Auslosung". Er blickt den Spielen zwischen Salzburg und Leipzig mit großer Vorfreude entgegen.

Red Bull Salzburg verfehlte das Ziel Champions League zum elften Mal, der Schwesterclub aus Leipzig qualifizierte sich als Sechster der deutschen Bundesliga über die Vorrunde für die Gruppenphase des zweithöchsten UEFA-Bewerbs. Am 20. September gibt es das Duell in der Gruppe B in Leipzig zum ersten Mal in einem Bewerbsspiel.

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz sagt in einem Interview mit "Sport Bild": "Eine Super-Auslosung. Ich freue mich total." Gleichzeitig verwarf er auch die Bedenken, dass es eine Stallregie geben könnte: "Der Bessere soll bei den beiden Spielen gewinnen." Das Antreten beider Red-Bull-Clubs in europäischen Bewerben war noch vor der Saison 2017/18 in Frage gestellt. Die beiden Clubs mussten erst diverse personelle und infrastrukturelle Parallelen beseitigen, ehe die UEFA ihren Segen gab. Red Bull ist offiziell nun nur noch Hauptsponsor beim Salzburger Club.

Quelle: SN