Mbappé nach Aussagen von Verbands-Boss zu Zidane sauer

Aussagen von Frankreichs Verbands-Boss über den ehemaligen Weltmeister Zinédine Zidane haben in der Grande Nation für Aufsehen und Unruhe gesorgt. Auch Superstar Kylian Mbappé reagierte wütend. "Zidane ist Frankreich. Man missachtet eine Legende nicht so", schrieb der Stürmer von Paris Saint-Germain bei Twitter. "Inakzeptabel!", befand die Sportzeitung "L'Équipe" am Montag auf der Titelseite in Großbuchstaben zu einem Foto von Noël Le Graët. Der entschuldigte sich daraufhin.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Im Visier der Kritiker: Le Graet