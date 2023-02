Mbappé verpasst CL-Hinspiel gegen Bayern verletzt

Fußball-Superstar Kylian Mbappé fällt mindestens drei Wochen aus und fehlt Paris Saint-Germain damit auch im ersten Champions-League-Kracher gegen Bayern München. Der WM-Torschützenkönig habe beim 3:1-Sieg gegen Montpellier am Mittwoch eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, gab sein Club am Donnerstag bekannt. PSG trifft am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zu Hause auf die Bayern. Das Rückspiel steigt am 8. März in München.

SN/APA/AFP/SYLVAIN THOMAS Kylian Mbappé leidet und muss mindestens drei Wochen pausieren