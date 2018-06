Medien: Gehirnscan bei Liverpools Karius nach CL-Finale

Torhüter Loris Karius vom FC Liverpool hat sich nach Informationen des US-Fernsehsenders "ESPN" in den Tagen nach dem verlorenen Champions-League-Finale einem Gehirnscan unterzogen. Wie am Montag bekannt wurde, soll die medizinische Abteilung des Vereins den in den USA urlaubenden Keeper in der vergangenen Woche mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zu einem Spezialisten in Boston geschickt haben.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY Karius erlebte ein wahres Albtraum-Finale