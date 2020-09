Meister Liverpool in neuer Premier-League-Saison der Gejagte

Englands Fußball-Meister Liverpool geht als Gejagter in die am Samstag beginnende neue englische Premier-League-Saison. Die Truppe von Jürgen Klopp krönte sich im Sommer in souveräner Manier erstmals seit 30 Jahren zum Champion und gilt auch in der neuen Spielzeit als Favorit.

SN/APA (POOL)/LAURENCE GRIFFITHS Der englische Meister startet zuversichtlich in die neue Saison