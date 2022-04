Für Red Bull Salzburg ist alles angerichtet für die Meisterparty: Am Sonntag wartet ein Heimspiel und mit Austria Wien kommt ein Gegner, der zuletzt ein zuverlässiger Punktelieferant war. Gewinnen

die Bullen, sind sie vier Runden vor Schluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Es wäre der

neunte Bundesligatitel in Folge, der 13. der Red-Bull-Ära.

Doch nicht nur in Österreich geht es am Wochenende um Meisterehren, auch in der deutschen Bundesliga schickt sich der FC Bayern an, den ...