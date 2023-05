Meisterstück von PSG nach 2:1 bei Auxerre fast schon fix

Der elfte französische Fußball-Meistertitel von Paris St. Germain steht so gut wie fest. Der Titelverteidiger mühte sich am Sonntag zu einem 2:1-Erfolg bei Auxerre und hielt damit Verfolger RC Lens erfolgreich sechs Punkte auf Distanz. Da PSG auch ein um 16 Treffer besseres Torverhältnis hat, müsste der Erste zweimal deutlich verlieren und der Zweite zwei hohe Siege feiern, um doch noch einen Rang-Tausch herbeiführen zu können. Lens gewann ohne Kevin Danso bei Lorient 3:1.

Der ÖFB-Teamverteidiger war aufgrund einer Sperre zum Zuschauen gezwungen. PSG legte in Auxerre einen Traumstart hin. Stürmerstar Kylian Mbappe traf in der 6. und 8. Minute und fixierte damit den schnellsten Ligue-1-Doppelpack seit 2012. Mit nun 28 Saisontoren ist der französische Teamstürmer drauf und dran auch heuer wieder die Torjägerkrone zu holen. Beim zweiten Treffer leistete Lionel Messi die Vorarbeit. Nichts deutete auf ein enges Geschehen hin, was sich nach dem Seitenwechsel ändern sollte. Lassine Sinayoko (51.) gelang der Anschlusstreffer, danach lag bei der ein oder anderen Aktion gar der Ausgleich in der Luft.

Alles klarmachen kann der Titelverteidiger am Samstag im Auswärtsspiel bei Racing Straßburg. Zum Abschluss geht es am 3. Juni zu Hause gegen Clermont Foot. Lens tritt noch gegen Ajaccio und bei Auxerre an. Rang zwei ist bei einem Plus von fünf Punkten auf den Dritten Olympique Marseille aktuell gut abgesichert.