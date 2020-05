Meistertitel klares Ziel des FC Bayern

Tabellenführer FC Bayern München geht mit der klaren Zielsetzung in die deutschen Fußball-Bundesliga-Geisterspiele, die Corona-Saison mit dem Gewinn des achten Meistertitels in Folge zu beenden. "Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. "Alles fängt bei Null an, und wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner."

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Alles andere als der Titel für die Bayern wäre eine große Überraschung