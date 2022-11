Memphis Depay erklärt sich für Fußball-WM fit

Der niederländische Stürmer Memphis Depay hat sich für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fit erklärt. Ob er bereits am Montag gegen den Senegal (17.00 Uhr) in der Startelf steht, ist allerdings noch offen. In den letzten zwei Monaten hatte Depay mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte, am Dienstag trainierte er bereits mit dem Team.

SN/APA/ANP/Archivbild/MAURICE VAN S Depay hatte zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen