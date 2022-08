Mentaltrainer als Hilfe: Auf Red Bull Salzburg und Benjamin Šeško warten turbulente Zeiten

Mit Beginn der Saison 2023/24 stürmt Benjamin Šeško für Leipzig. Der Youngster wird im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Wechsels am Sonntag gegen den WAC im Blickpunkt stehen.

Die Augen der Salzburger Fußballfans werden bis zum Saisonende auf Benjamin Šeško gerichtet sein. Der 19-Jährige wechselt nach Ende des Spieljahres zu RB Leipzig und steht daher vor turbulenten Zeiten. Ruhig werden die nur bleiben, wenn der Bullen-Stürmer in seinem letzten Jahr in Salzburg auch überzeugende Leistungen bringt. Am Sonntag im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC bietet sich die erste Gelegenheit dazu.

Es ist Šeško auch zu glauben, wenn er betont, dass er alles versuchen und geben wird, ...