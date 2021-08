Messi auf dem Weg nach Paris - PSG-Engagement offenbar fix

Lionel Messi spielt übereinstimmenden Medienberichten zufolge künftig für Paris Saint-Germain. Wie unter anderem die "L'Equipe" in Frankreich oder Blätter aus Spanien sowie seiner Heimat Argentinien berichten, einigte sich der sechsmalige Weltfußballer am Dienstag mit den Verantwortlichen des französischen Vizemeisters. Vor Messis Haus und dem Flughafen in Barcelona harrten Medienvertreter und Fans aus, um noch einen Blick auf den Argentinier zu erhaschen.

SN/APA/AFP/PAU BARRENA In Barcelona verschwinden die Messi-Plakate