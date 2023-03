Messi bei Argentinien-Sieg mit 800. Tor seiner Karriere

Weltmeister Argentinien hat sein erstes Länderspiel seit der Fußball-WM in Katar auch dank eines Traumtores von Lionel Messi gewonnen. Der 35-jährige Superstar traf beim 2:0-Sieg der Argentinier gegen Panama am Donnerstag in Buenos Aires mit einem direkten Freistoß ins Kreuzeck (89.) zum Endstand. Es war das 800. Tor im 1017. Pflichtspiel in der Karriere des Ausnahmekickers, der 99. Treffer im Länderspiel-Trikot.

BILD: SN/APA/AFP/LUIS ROBAYO Weltmeister-Party in Buenos Aires

Zuvor hatte Thiago Almada (78.) die Südamerikaner nach einem Messi-Freistoß an die Stange in Führung gebracht. Nach dem Schlusspfiff hielt Messi vor den mehr als 80.000 Fans im Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti eine emotionale Rede. "Ich habe immer davon geträumt, mit euch zu feiern, in mein Land zu kommen mit der Copa America, mit dem WM-Pokal", sagte er genau 95 Tage nach dem Triumph im WM-Finale gegen Frankreich. "Das ist das Größte, was es gibt." Bei der Weltmeister-Party in der argentinischen Hauptstadt nach dem ersten WM-Titel seit 36 Jahren wurden Messi und seine Teamkollegen im Stadion von River Plate frenetisch gefeiert. Als Tango-Sänger Ariel Ardit vor Spielbeginn die argentinische Nationalhymne anstimmte, waren Messi und Tormann Emiliano Martínez bereits zu Tränen gerührt. Teamchef Lionel Scaloni, der die gleiche Startelf wie beim WM-Finale aufstellte, kämpfte während Messis Worten mit den Emotionen. Am kommenden Dienstag absolviert Argentinien in Santiago del Estero ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Curaçao.