Lionel Messi ist am Mittwoch zum dritten Jahr in Folge mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas ausgezeichnet worden. Der Star des FC Barcelona gewann die Auszeichnung in der Saison 2018/19 zum insgesamt schon sechsten Mal. 36 Tore erzielte Messi in der vergangenen Saison für den spanischen Fußball-Meister, er verwies Kylian Mbappe (33 Tore) von Paris Saint-Germain damit auf Platz zwei.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Zum dritten Mal in Folge Europas bester Torjäger