Messi führt PSG bei Debüt von Sergio Ramos zum Sieg

Lionel Messi hat Paris Saint-Germain am Sonntag in der französischen Fußball-Meisterschaft zu einem Pflichtsieg geführt. Beim 3:1 (1:1)-Erfolg über Schlusslicht AS St. Etienne, das in der zweiten Halbzeit nur noch zehn Mann am Feld hatte, bereitete der Argentinier alle drei Tore vor. Abwehr-Star Sergio Ramos gab dabei nach vier Monaten Verletzungspause seinen Einstand bei PSG. Neymar knickte bei einem Zweikampf kurz vor Schluss um und musste vom Feld getragen werden.

SN/APA/AFP/JEFF PACHOUD Messi war von St. Etienne nicht zu stoppen