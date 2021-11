Messi holt zum siebenten Mal Ballon d'Or - Rekord

Die Enttäuschung bei Robert Lewandowski dürfte am Montag groß gewesen sein. Nicht Bayern Münchens Goalgetter, sondern Lionel Messi wurde in Paris mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or für das Jahr 2021 geehrt. Während sich Lewandowski bei der von der französischen Fachzeitung "France Football" durchgeführten Wahl mit Platz zwei bescheiden musste, stemmte der Argentinier in Diensten von Paris Saint-Germain die Trophäe zum siebenten Mal und ist damit Rekordtitelhalter.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Mit sieben goldenen Bällen Rekordhalter: Lionen Messi