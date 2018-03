Messi knackte die 100-Tore-Marke in der Champions League

Barcelonas Superstar Lionel Messi hat mit seinen beiden Treffern beim 3:0 gegen Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch als zweiter Spieler die 100-Tore-Marke in der Champions League geknackt. Nur Cristiano Ronaldo von Real Madrid liegt mit 117 Treffern noch vor dem Argentinier. Messi benötigte für sein Jubiläum 123 Partien in der europäischen Fußball-Königsklasse.

