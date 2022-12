Messi, Modric und Giroud: Club der alten Herren greift nach dem WM-Titel

Sie sind über 30 Jahre alt und dennoch prägen die Routiniers das Geschehen bei der Endrunde 2022. Lionel Messi und Co. zeigten, wie man auftreten muss, um das Semifinale zu erreichen.

Im über weite Strecken gehässig geführten Viertelfinalspiel zwischen den Niederlanden und Argentinien verlor auch der ansonsten meist ruhig und bedacht auftretende Topstar der Argentinier, Lionel Messi, seine guten Manieren. Vom netten Herrn Messi war nach dem Sieg im Elferschießen wenig zu spüren, als er sich zu negativen Wortmeldungen in Richtung der Niederländer hinreißen ließ. Große Sieger verhalten sich anders.

Aber die WM erreicht ihre entscheidende Phase, die Nerven liegen blank. Da ist es auch schon von Vorteil, wenn man, aus Sicht des Fußballs gesehen, einen großen alten Mann in seinen Reihen hat, der ein Spiel entscheiden kann: wie Argentinien mit Lionel Messi (35 Jahre), Kroatien mit Luka Modrić (37) und Frankreich mit Olivier Giroud (36). Krasser Außenseiter im Vierkampf um den WM-Titel ist Marokko. Die Afrikaner erreichten mit einer ähnlichen Defensivtaktik wie Griechenland beim Gewinn der Europameisterschaft 2004 das Halbfinale. Von frühem Pressing oder einem schnellen Umschaltspiel war beim Sensationsteam der Weltmeisterschaft in Katar wenig zu sehen. Aber: Modern ist, wer gewinnt. Marokko kassierte im laufenden Turnier bisher erst einen Gegentreffer und der resultierte aus einem Eigentor. Weder Kroatien, Belgien noch Spanien, Portugal gelang es, Marokkos Bollwerk zu überwinden. Großen Anteil daran hatte Abwehrchef Romain Saïss. Und der ist auch schon 32 Jahre alt.

Im Semifinale treffen die Marokkaner am Mittwoch auf Weltmeister Frankreich. Bei den Franzosen schoss sich Olivier Giroud mit seinen Toren noch einmal ins Blickfeld. Der 36-Jährige profitierte vom Pech des Topstürmers von Real Madrid, Karim Benzema. Der Weltfußballer 2022 musste wegen einer Verletzung für das Turnier absagen. Plötzlich wurde Giroud als Mittelstürmer gesetzt. Und er überzeugte mit dem Siegtreffer gegen die Engländer im Viertelfinale. Die Franzosen kamen aber glücklich ins Halbfinale - sind jedoch am Mittwoch gegen Marokko der Favorit. Giroud wollte die Leistung seines Teams dann auch nicht überbewerten: "Wir haben solide dagegengehalten. Du musst immer im Leben bis zur letzten Sekunde an deine Chance glauben. Jetzt wollen wir natürlich auch noch das Maximale bei der WM erreichen."

Das wollen auch die Argentinier und die Kroaten, die am Dienstag im ersten Semifinale aufeinandertreffen. Das Duell der großen alten Spielgestalter Messi gegen Modrić steht dabei besonders im Blickpunkt. Modrić, David Alabas Clubkollege bei Real Madrid, zeigte im vergangenen Herbst in der Champions League, dass er mit den vielen Jungstars mehr als nur mithalten kann. Ruhig am Ball, immer den besser stehenden Mitspieler sehend und auch torgefährlich, setzte er die Akzente. Dem 37-Jährigen ist zuzutrauen, dass unter seiner Regie wie schon 2018 der Einzug ins WM-Finale gelingt.

Das wird aber nur dann möglich sein, wenn es den Kroaten gelingt, Lionel Messi einigermaßen aus dem Spiel zu nehmen. Das wird wahrscheinlich kaum gelingen. Für einen Geniestreich ist der 35-jährige Messi in jedem Spiel bereit. Wie im Viertelfinale gegen die Niederländer, als er mit einem Zauberpass das 1:0 vorbereitete. Beim 2:0 zeigte sich der Kapitän der Südamerikaner beim Elfer nervenstark. Wie im Elferschießen, als er als erster Schütze vom Punkt traf - locker und lässig mit viel Selbstvertrauen.

Argentinien ist bei der WM von der Spiellaune Messis abhängig. Ohne ihn säßen die Südamerikaner längst im Flugzeug in die Heimat. So aber darf Messi im Gegensatz zum Brasilianer Neymar und zum Portugiesen Cristiano Ronaldo weiter davon träumen, seine Karriere mit einem WM-Titel zu beenden. Um dieses Ziel zu erreichen, legte der beste WM-Messi, den es je gab, auch jegliche Zurückhaltung ab. Dazu gehören anscheinend auch provozierende Worte und Gesten.