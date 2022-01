Messi nach Corona-Infektion bei Paris wieder dabei

Lionel Messi wird nach überstandener Corona-Infektion am Sonntag auf das Spielfeld zurückkehren. Dies gab der Trainer von Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, vor dem Spiel gegen Stade Reims bekannt. Messi hat in diesem Jahr noch kein Spiel bestritten, nachdem er Ende Dezember einen positiven Coronatest abgegeben hatte. Der 34-Jährige hatte sich beim Heimaturlaub infiziert. "Er hat diese Woche mit der Mannschaft trainiert, ich bin froh, dass er dabei ist", so Pochettino.

SN/APA/AFP/THOMAS COEX Messi saß vergangene Woche als Zuschauer auf der Tribüne