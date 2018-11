Messi reist mit Barcelona zu CL-Spiel gegen Inter Mailand

Lionel Messi könnte möglicherweise schon am Dienstag im Champions-League-Auswärtsspiel gegen Inter Mailand sein Comeback für den FC Barcelona geben. Der Kapitän trete mit der Mannschaft die Reise nach Italien an, allerdings fehle für den fünffachen Weltfußballer noch das Grüne Licht der medizinischen Abteilung, teilten die Katalanen am Sonntag mit.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Lionel Messi derzeit nur Zuschauer