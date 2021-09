Messi, Ronaldo, Griezmann: die Topstars gab es zum Billigtarif

Als Folge von Corona wurde in diesem Transfersommer deutlich weniger Geld umgesetzt.

Am Ende eines kuriosen Transfersommers wechselte auch noch ein dritter Superstar zu einem neuen Club. Nach Cristiano Ronaldo (Manchester United) und Lionel Messi (Paris Saint-Germain) ging am letzten Tag vor Transferschluss Antoine Griezmann vom FC Barcelona zu seinem Exclub Atlético Madrid zurück. Diese Megatransfers können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass deutlich weniger Geld umgesetzt wurde als in den Jahren vor 2020. Die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie machten sich bemerkbar.

Viele der Stars wechselten ablösefrei - darunter Messi und David Alaba -, mittels kostendrückenden Leihgeschäften oder verkauften sich unter ihrem taxierten Marktwert. Bemerkenswert und bezeichnend für dieses Sommer-Transferfenster ist, dass der Königstransfer in finanzieller Hinsicht eben nicht zustande kam: Kylian Mbappé bleibt bei PSG, das laut Medienberichten eine Ablösesumme von 150 bis 200 Millionen Euro von Real Madrid für den Franzosen ausschlug.

Vielfach war es der Wunsch nach Veränderung, der die Stars umtrieb - wie bei Ronaldo, der bei Juventus Turin nicht mehr glücklich war. Seine Rückkehr kostete ManUnited bescheidene 15 Millionen Euro Ablöse. Einen Bruchteil jener kolportierten 117 Millionen, die Juventus vor drei Jahren berappte, um ihn von Real Madrid loszueisen.

Etwa die gleiche Summe wie Manchester für Ronaldo bezahlt der FC Bayern München für Marcel Sabitzer an RB Leizpig, das für den gebürtigen Steirer eine zu kleine Bühne geworden war. Sein Wert läge laut transfermarkt.at aber bei 42 Millionen Euro.

Neues Traumziel der Fußballelite ist Paris. PSG krallte sich den besten Spieler der abgelaufenen EM, Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma. Auch er kam ablösefrei. Sein neuer Teamkollege Lionel Messi wäre nur zu gerne in Barcelona geblieben. Er hätte aber eine extreme Gehaltskürzung in Kauf nehmen müssen, wozu er nicht bereit war. Denn Barca plagt eine enorme Schuldenlast, und die spanische Liga hat diesbezüglich die Daumenschrauben verstärkt angezogen. Die Neuzugänge Memphis Depay oder Sergio Aguero kosteten den Verein dementsprechend keine Ablösesumme.

Die pikante Schlussnote des Kapitels Barca in diesem Sommer setzte aber Griezmann. Der französische Weltmeister kickt vorerst für ein Jahr auf Leihbasis für den spanischen Meister. Die Ironie dabei: Wäre dieser Wechsel einige Wochen früher vollzogen wurden, hätten durch das eingesparte Gehalt für den Franzosen andere Barca-Größen wie Gerard Pique, Sergio Busquets und Jordi Alba vielleicht nicht freiwillig auf Geld verzichten müssen. Und es wäre sogar viel wahrscheinlicher gewesen, Messi halten zu können.