Messi sieht im 753. Spiel für Barca-Profis erstmals Rot

In seinem 753. offiziellen Spiel für das erste Team des FC Barcelona hat Lionel Messi für einen unrühmlichen Meilenstein gesorgt. Der Argentinier sah bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Finale des spanischen Supercups gegen Athletic Bilbao erstmals glatt Rot. Messi wurde am Sonntagabend in der Schlussminute der Verlängerung nach einem Schlag auf den Hinterkopf von Gegenspieler Asier Villalibre ausgeschlossen. Ihm droht nun eine längere Sperre.

SN/APA (AFP)/CRISTINA QUICLER Messi trabte nach Roter Karte vom Feld