Serge Gnabry hat sich mit seinen vier Toren beim 7:2-Triumph des FC Bayern bei Tottenham Hotspur einen Platz in einer besonderen Rangliste gesichert. Vier Treffer in einem Champions-League-Match glückten zuvor nur einem deutschen Fußball-Profi: Mario Gomez. Angeführt wird das Ranking von Barcelona-Superstar Lionel Messi und dem Brasilianer Luiz Adriano, die sogar fünfmal in einem Spiel trafen.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Messi traf 2012 fünfmal gegen Leverkusen