Messi verlängert Vertrag bei PSG bis 2024 - Le Parisien

Fußball-Superstar Lionel Messi hat nach einer Meldung der französischen Tageszeitung "Le Parisien" vom Mittwoch seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis zum Sommer 2024 verlängert. Die Vereinbarung soll in den ersten Dezember-Tagen getroffen worden sein, während der WM in Katar. PSG war für einen Kommentar dazu vorerst nicht zu erreichen. Am vergangenen Sonntag wurde Messi mit Argentinien durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich Weltmeister.

SN/APA/AFP/TOMAS CUESTA Lionel Messi (Mitte) bei Argentiniens Empfang mit dem WM-Pokal